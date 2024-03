A Firenze torna la ginnastica della memoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024), 2 marzo 2024 – Laarriva al quartiere 1 a, dal 4 marzo: riprendono infatti gli incontri a cura dell'Ente di Promozione Msp Italia Comitato di, in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali e Lo Schicco di Grano. Il progetto, che si svolge in alcuni Centri dell’Età Libera, ha lo scopo di promuovere un invecchiamento sano e attivo preservando le capacità mnemoniche attraverso una serie di attività e lavori di gruppo, senza perdere di vista l’importanza delle relazioni sociali nel mantenimento del benessere. Tramite una serie di esercizi, verrà insegnato a mantenere attiva la capacità cognitiva e a non dimenticare le cose importanti. Ogni Centro avrà a disposizione 4 incontri da un’ora e mezza. Corsi gratuiti, a numero chiuso su ...