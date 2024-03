A che ora lo sci alpino oggi | startlist Kvitfjell e Aspen | tv | streaming Una manche solo in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024), sabato 2 febbraio, torna protagonista la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci, per uno degli ultimi weekend stagionale. Ad(Stati Uniti) nessuna problema, e dopo lo spettacolo di ieri,andrà in scena un secondo gigante maschile sulle nevi americane. Diversa la questione a(Norvegia), dove un programma rivoluzionato prevede ora un superG per quel che riguarda le ragazze (recupero di quello di Val di Fassa). LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DIDALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO GIGANTE MASCHILE DIALLE 18.00 E ALLE 21.00 Calvario che continua per il Circo Bianco declinato al femminile, con le gare di velocità che sembrano maledette. Due tentativi falliti in altrettanti giorni aper provare ...