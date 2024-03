A che ora i Mondiali di atletica oggi | programma 2 marzo | tv | streaming | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024)sabato 2va in scena la seconda giornata di gare aiIndoor 2024 dileggera. L’Italia proverà a essere protagonista a Glasgow (Gran Bretagna), visto che scenderanno in pedana alcuni azzurri di primissima fascia. Grandissima attesa per Mattia Furlani, tra i grandi favoriti per le medaglie nel salto in lungo, dove si presenterà forte della miglior prestazione mondiale stagionale. LA DIRETTA LIVE DEIDIINDOOR ALLE 11.00 E ALLE 20.00 Si sogna con Zaynab Dosso sui 60 metri: l’azzurra è terza nelle liste di accredito con il record nazionale di 7.02 e ha tutti i mezzi per puntare al podio. Lorenzo Simonelli è in grandissima ascesa sui 60 ostacoli e sarà tra i potenziali outsider per il grande colpaccio. Da seguire con attenzione anche Emmanuel ...