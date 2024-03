8 marzo ingresso ai musei gratis per le donne | domenica 3 per tutti Appuntamenti e orari

(Di sabato 2 marzo 2024) Il Ministero della cultura fa sapere che, in occasione della festa della donna, l'8, l’per lein, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito. L'articolo .

AGI - Slittano i test di ingresso alla facoltà di Medicina . Non ci saranno a febbraio, secondo quanto apprende l'AGI, ma con ogni probabilità le prossime ... (agi)

Le prossime prove per l’accesso a Medicina si terranno, con molta probabilità, a fin marzo e la sessione successiva sarà ad aprile-maggio. Questo almeno è ... (ildenaro)

Sirene d’ alla rme sono suonate questa mattina nelle comunità israeliane al confine con la Striscia di Gaza. È la prima volta che accade in diverse settimane. Lo ... (ilsole24ore)

Tempo di lettura: 5 minutiAnche quest’anno l’Università Suor Orsola Benincasa è il primo Ateneo del Mezzogiorno ad aprire le prove selettive per il prossimo ... (anteprima24)

Quasi completati i lavori nella palestra della scuola Verga a Japigia: nuova pavimentazione e interventi sulle luci: Altri lavori hanno riguardato anche l'illuminazione esterna della palestra e la sistemazione della pensilina di ingresso. "I lavori straordinari - spiega Leonetti - si concluderanno oggi e, dopo ...baritoday

'E lucevan le stelle' martedì 5 marzo al Mignon di Tirano: Tra le iniziative proposte per sensibilizzare alla prevenzione del tumore alla mammella merita di essere messo in risalto il concerto intitolato 'E lucevan le stelle - Musica per stafre bene' ...intornotirano