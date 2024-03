5 libri su Napoleone da leggere prima o dopo il kolossal con Joaquin Phoenix | appena approdato su Apple Tv+

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 2 marzo 2024) Raccontare le imprese diè già di per sé un'impresa. Molti, moltissimi scrittori, letterati, filosofi, artisti ed appassionati hanno provato a descriverne luci ed ombre. Lo fa anche Ridley Scotti che,The Last Duel, I duellanti e House of Gucci, narra ascesa e caduta del condottiero Bonaparte con protagonistie Vanessa Kirby. Con l'uscita in streaming didi Ridley Scott, ecco cinqueper saperne di più sulla storia del politico e generale francese, fondatore del Primo Impero francese e protagonista dellafase della storia contemporanea europea, l'età napoleonica.il grande - Andrew Roberts https://media.gqitalia.it/photos/653a727d8e92a50dcc399e6b/master/w 1024,h 1500,c ...