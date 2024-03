21 anni fa la morte di Emanuele Petri | vittima delle brigate rosse | la terrorista del blitz non si è mai pentita

(Di sabato 2 marzo 2024) «Era il 2 marzo 2003 e le Nuoveuccisero senza pietà il mio collega della Polizia ferroviaria, che insieme ad altri colleghi, durante un controllo documenti sul treno regionale Roma – Firenze, stava per scoprire le identità di due terroristi». Lo ricorda con un post “Agente Lisa”, la pagina Social della Polizia di Stato. L’agente nel mirino di Nadia Lioce salvato dall’arma inceppata «Ricordare– prosegue il post – è ricordare l’esempio di un grande poliziotto, rigoroso ed esperto, ma è anche ricordare la straordinaria persona che era fuori del servizio.infatti, nel suo tempo libero, aveva stretto una forte amicizia con un ragazzo rimasto paralizzato e i due trascorrevano spesso del tempo insieme. Era “come il suo ...

