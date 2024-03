17 persone uccise in un raid israeliano a Deir al-Balah e Jabalia

Israele torna a colpire in Siria . Un attacco aereo attribuito alle forze militari di Tel Aviv ha completamente distrutto un palazzo di quattro piani nel ... (ilfattoquotidiano)

Fino a 15mila persone sono state uccise nel 2023 nella sola città di Geneina, capitale della regione del Darfur occidentale in Sudan . Lo afferma un report ... (ilfattoquotidiano)

Il 3 maggio del 2023 nel cuore d’Europa ci fu una delle peggiori stragi in un scuola , l’autore – che aveva meno di 14 anni – uccise dieci persone persone . Lui ... (ilfattoquotidiano)

112 persone uccise dall'esercito israeliano mentre si accalcavano intorno a un camion di viveri. E subito scatta la parola d'ordine: un incidente. Non ... (it.insideover)

Alle sceneggiate in studio a PiazzaPulita , su La7, Christian Raimo ci è abituato. Lo scrittore e attivista di ultra-sinistra, autoproclamatosi la sentinella ... (liberoquotidiano)

Raid Israele su Deir al Balah e Jabalia, altri 17 morti a Gaza: Almeno 17 morti in bombardamenti Idf su Deir al Balah e Jabalia, si aggrava il bilancio delle vittime uccise mentre erano in fila per gli aiuti ...adnkronos

Sorelle picchiate dai ladri incappucciati: «Abbiamo avuto paura di morire»: «Abbiamo avuto paura di essere uccise, non riusciamo più a dormire durante la notte ... «Ma mi viene il sospetto - continua - che il raid sia stato organizzato da persone in vena di divertimento che ...ilmessaggero

Gaza, Hamas: bilancio della strage per aiuti sale a 115 morti: Hamas afferma che l'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro la folla di persone accalcata intorno a un convoglio di aiuti. Israele sostiene che decine di persone "sono state uccise e ferite" ...ansa