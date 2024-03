15° anniversario ratifica Convenzione ONU | Locatelli e Valditara riuniscono osservatori su condizione persone con disabilità e inclusione scolastica

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 2 marzo 2024) In occasione del 15°delladellaOnu sui diritti delleconda parte dell’Italia, che ricorre il 3 marzo 2024, il Ministro per leAlessandrae il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe, riuniranno l’o nazionale sulladi vita dellecone l’o permanente per l’. L'articolo .