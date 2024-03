1000 euro | ti pagano per assaggiare il burritos | aperte le candidature | Come funziona

(Di sabato 2 marzo 2024) Tiperdegli squisiti: ecco l’offerta di lavoro dei sogni per gli amanti di cucina messicana. Porzione di(credits Canva) – Ilcorrieredellacitta.comIn Italia si possono guadagnaresolo per mangiare? Assolutamente sì, con l’ultima offerta arrivata nel Bel Paese, e in particolare a Roma. Una nota multinazionale specializzata nella vendita distarebbe cercando assaggiatori, proponendogli una cifra riguardevole solo perle proprie prelibatezze. L’idea arriva proprio da un ristorante messicano, che ha intenzione nei prossimi anni di portare il proprio menù anche nello Stivale.per ...

Le multe per i padroni che non raccolgono i bisogni dei propri animali si stanno facendo sempre più largo. Ne sanno qualcosa Sav e Zion, una coppia che ... (ilfattoquotidiano)

In Spagna non si parla d’altro: dopo l’episodio delle dune, ora i protagonisti rischiano davvero di finire in un mare di guai È scoppiata una nuova polemica ... (cityrumors)

Romagna bike cup 2024. Domani a Castrocaro attesi centinaia di ciclisti: Domani a Castrocaro si svolgerà la Romagna Bike Cup 2024, con centinaia di ciclisti pronti a affrontare un percorso off road di 32 km e 1000 metri di dislivello. Iscrizioni sul posto oggi e domani. Qu ...ilrestodelcarlino

Rossini servito sui piatti. Studenti chef, sfida finale: All’Alberghiero il prossimo giovedì 5 scuole porteranno il loro menu rossiniano. Ai vincitori 1000 euro per l’istituto e proposta di stage qualificati per i ragazzi. "Mangiare e amare, cantare e ...ilrestodelcarlino

Altro che Bitcoin. La Borsa turca è salita del 1.000% in quattro anni. Che cosa sta succedendo: Il quadro cambia profondamente si ci spostiamo sul dollaro (per un investitore americano) o sull’euro (per un investitore che utilizza la divisa stampata dalla Banca centrale europea). In questo caso ...ilsole24ore