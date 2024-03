Zuppa di Porro 1° marzo 2024

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 1 marzo 2024)di. Calca per gli aiuti, titola il Corsera, strage e accuse. E qui tutto bene. Poi arrivi al Fatto: Attacco Idf alla folla in attesa di aiuti. E qui vai allo sesso copione dell’ospedale AL Alhi del 18 ottobre: falsità. Cortei: iantedosi difende la Polizia. Repubblica e Stampa usa Mattarella conme un manganello contro la Meloni. Nel frattempo come titola Libero: Gli anarchici volevano liberare lo stupratore marocchino e assaltano la polizia. Ritorna Veronica Lario ed esagera. Gandola ricorda gli assegni. Vannacci due pagine by Cazzullo. Schleim per il campo larghissimo. Ghisleri al Giornale dice che il cdx è ancora avanti, ma… Inflazione ai minimi e Btp valore ai massimi #rassegnastampa1L'articolo proviene da Nicola