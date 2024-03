Ziliani | “Mi congratulo con De Laurentiis per la sua decisione”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 1 marzo 2024) Paolo, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha scritto sul suo profilo Twitter. Oggetto del commento l’eventualedi Aurelio Dedi adire le vie legali per estromettere la Juventus dal prossimo Mondiale per Club., il post su Twitter Scrive il giornalista sul noto social: “Chi mi segue con stima ed attenzione (e siete tanti, su Subatack ma anche qui, e vi ringrazio) sa che scrivo di questo in perfetta e totale solitudine da agosto. Non so come ora andrà a finire: dopo l’obbrobrio del patteggiamento del maggio scorso con mamma FJGC credo che i santi in paradiso di Madama avranno ancora la meglio. Ma battersi per ottenere, oltre che rispetto, giustizia resta un principio, oltre che un dovere, irrinunciabile. Micon Deper la ...