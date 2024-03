Yulia Navalnaya | vedova di Alexei Navalny | «Non so come vivere senza te | ma un giorno ci incontreremo ancora»

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ladinon ha partecipato ai funerali, rischiava l'arresto a Mosca. Sui social ha però inviato un messaggio accompagnato da un video. «Grazie per i nostri anni di assoluta felicità, per avermi fatto ridere anche dalla prigione»

15.16 "Grazie per 26 anni di assoluta felicità. Sì, anche per gli ultimi tre anni anni di felicità. Per avermi sempre sostenuto, per avermi fatto ridere anche ... (televideo.rai)

Navalny, il ricordo commosso della moglie Yulia in un video: "Non so come vivere senza di te, ma ci rincontreremo un giorno": Alexey Navalny, il ricordo commosso della moglie Yulia Navalnaya in un video sui social: 'Non so come vivere senza di te'.la7

In migliaia ai funerali di Navalny: 'La Russia sarà libera' LA DIRETTA: La vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, che vive all'estero ed oggi non era ai funerali ha pubblicato un messaggio d'addio al marito su X con un video della loro vita insieme. "Grazie per 26 ...ansa

Yulia Navalnaya, l'ultimo saluto al marito Alexei Navalny: «I nostri 26 anni di assoluta felicità»: La moglie di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, ha reso omaggio al marito sepolto oggi nel cimitero di Mosca. La vedova del dissidente non ha potuto prendere parte ai funerali del marito morto ...ilmessaggero