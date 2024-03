X*I = CCL dieci architetti per Vanvitelli | oggi inaugurazione della mostra di disegni ispirati alla figura del maestro

(Di venerdì 1 marzo 2024) Caserta.perdelletture diverse del mondo e del genioano da parte di altrettanti professionisti provenienti da tutta Italia. È questa ed anche molto di più laX * I = CCL che verrà inaugurata venerdì 1 marzo, con inizio alle ore 17, per poi essere visitabile fino al prossimo 15 marzo presso la sede dell’Ordine professionale sita in Caserta, al Corso Trieste n. 31.Oltre è il titolo dell’iniziativa promossa dal Consiglio dell’Ordine degliPPCProvincia di Caserta e dCommissione Cultura, cui ...

DIECI ARCHITETTI PER VANVITELLI, VENERDÌ 1 MARZO INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI DISEGNI ISPIRATI ALLA FIGURA DEL MAESTRO.: È questa ed anche molto di più la Mostra X * I = CCL che verrà inaugurata venerdì 1 marzo, con inizio alle ore 17, per poi essere visitabile fino al prossimo 15 marzo presso la sede dell’Ordine ...teleradio-news

X*I = CCL DIECI ARCHITETTI PER VANVITELLI - Conto alla rovescia per l’inaugurazione della mostra: 14:29:31 CASERTA. Dieci architetti per Vanvitelli, dieci disegni ispirati alla figura del Maestro, dieci letture diverse del mondo e del genio vanvitelliano da parte di altrettanti professionisti prov ...casertafocus

Dieci Architetti per Vanvitelli, dal 1 marzo la mostra dell’Ordine degli Architetti PPC di Caserta: Il titolo della mostra è X * I = CCL e sarà visibile dal 1 al 15 marzo a Caserta, l’inaugurazione è prevista venerdì 1 marzo. Dieci architetti per Vanvitelli, dieci disegni ispirati alla figura del ...casertaweb