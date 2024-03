X Municipio | riordino del trasporto pubblico scolastico | tutte le novità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ostia, 1 marzo 2024 – “Ieri mattina, nel corso del Consiglio municipale – dichiara il relatore Leonardo Di Matteo presidente della terza commissione Lavori pubblici e Mobilità delX – è stato approvato l’atto di Consiglio che va a completare l’insieme degli atti precedenti approvati per ilgenerale del. Un progetto che tende a migliorare un servizio molto importante per gli studenti del territorio. Con questo atto, per quanti risiedono a Casal Palocco e Infernetto, andiamo a migliorare e attivare nuovi collegamenti lungo l’itinerario delle linee bus scolastiche 070 e 709 (nuova attivazione) dicon i plessi scolastici del territorio dell’Eur: IC Elsa Morante, Liceo Scientifico Cannizzaro, Liceo Statale ...