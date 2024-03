WWE | Cosa ci aspetta a Smackdown stanotte

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 1 marzo 2024) La puntata diche andrà in onda in Italia su Discovery alle 23.15 sarà trasmessa dalla Desert Diamond Arena in Glendale, Arizona. Lo show si preannuncia interessante per due match già sanciti, ma soprattutto la già programmata apparizione di The Rock. Il People’s Champion avrà a disposizione un segmento al microfono in cui ci sispieghi il motivo del suo avvicinamento alla Bloodline, ufficializzato due settimane fa dalla sua viva voce proprio durante. Inoltre il pubblico desidera conoscere la sua opinione in merito alla sfida lanciatagli da Cody Rhodes, schiaffeggiato duramente proprio dal The Great One durante la conferenza stampa di Wrestlemania 40. It’s fight night! Per la parte delle competizioni “in ring” invece, le Kabuki Warrior (accompagnate da IYO SKY) affronteranno Bayley, recentemente ...