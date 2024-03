WTA San Diego 2024 | Yastremska out | avanti con fatica Vekic e Pavlyuchenkova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si è chiuso il quadro dell’allineamento ai quarti di finale del torneo WTA 500 di San, ormai (quasi) ultima spiaggia prima dell’avvicinamento generalizzato all’accoppiata Indian Wells-Miami. Andiamo a vedere quanto accaduto tra la sera e la notte italiana. A piazzare il principale colpo è la russa Anna Blinkova, in grado di eliminare l’ucraina Dayana, numero 5 del seeding, per 7-6(6) 6-2. Si tratta anche dell’unico match che non ha avuto una prosecuzione al terzo set. Per lei ci sarà l’USA Jessica Pegula, numero 1 del seeding. La questione più difficile, però, tocca ad Anastasia. La russa, numero 4 del seeding, si salva (è il caso di dirlo) con la cinese Xinyu Wang, che si divora un vantaggio di 6-4 4-0 dopo aver vinto 16 punti su 17 all’inizio del secondo set. Il problema, per lei, è che poi si ribalta ...