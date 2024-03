Wta 500 San Diego 2024 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 1 marzo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Prosegue il Wta 500 di Sancon i quarti di finale. In campo la testa di serie numero 1 Pegula nel terzo match della giornata. Aprirà illa sfida tra Vekic e Boulter. Seguirà la partita tra Saville e Navarro. A chiudere, Pavlyuchenkova se la vedrà con Kostyuk. BARNES STADIUM ore 20.30 (7) Vekic vs Boulter a seguire Saville (3) Navarro a seguire (1) Pegula vs Blinkova a seguire (4) Pavlyuchenkova vs (6) Kostyuk SportFace.

Prosegue la grande stagione del Tennis su Sky e in streaming su NOW. Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 26 febbraio a ... (digital-news)

Il programma di martedì 27 febbraio del Wta 500 di San Diego 2024 . Nessuna italiana in campo. C’è la testa di serie numero 8 Fernandez in campo con Maria. In ... (sportface)

Prosegue il Wta 500 di San Diego , negli Stati Uniti, con i secondi turni. Non ci sono italiane in tabellone. Aprirà il programma la sfida alle 19 tra Preston ... (sportface)

Tennis: Torneo San Diego. Navarro e Pavlyuchenkova ai quarti: Fuori Yastremska, avanti anche Vekic SAN DIEGO (USA) (ITALPRESS) - Emma Navarro e Anastasia Pavlyuchenkova si qualificano per i quarti ...sport.tiscali

WTA San Diego 2024: Yastremska out, avanti con fatica Vekic e Pavlyuchenkova: Si è chiuso il quadro dell'allineamento ai quarti di finale del torneo WTA 500 di San Diego, ormai (quasi) ultima spiaggia prima dell'avvicinamento generalizzato all'accoppiata Indian Wells-Miami. And ...oasport

Quando torna in campo Jasmine Paolini Il programma dei tornei della numero 1 azzurra: Per Paolini saranno in programma solamente i tornei top: sarà in campo a Stoccarda nella settimana del 15-21 aprile per un torneo WTA 500, poi a Madrid (WTA 1000) dal 23 aprile al 5 maggio ovviamente ...tennisworlditalia