Windows 11 aggiornamento Moment 5 | tutte le nuove funzioni

Ultimo aggiornamento di anteprima opzionale per Windows 11 22H2 a febbraio 2024 Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti di Patch Tuesday per Windows 11 ... (windows8.myblog)

Windows 11 come macOS, il telefono può diventare webcam: Da macOS Ventura in poi, gli utenti di iPhone (con iOS 16 e seguenti) possono sfruttare quest’ultimo come webcam per le applicazioni Mac, utile se, ad esempio, si vuole sfruttare la maggiore qualità ...macitynet

Rilasciato l’aggiornamento “Moment 5” di Windows 11: ecco le nuove funzionalità: Windows 11 Moment 5: Copilot potenziato, AI per foto e Clipchamp, accessibilità avanzata e suggerimenti intelligenti di Snap ...leganerd

Accedere alla fotocamera Android da Windows 11 adesso è possibile in via ufficiale: Fotocamera Android disponibile in Windows 11: supporto diretto come webcam da parte del sistema operativo e di tutte le app installate.ilsoftware