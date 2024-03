WhatsApp non funziona più su questi telefoni | l’elenco dei modelli Nuove funzioni dal 1° marzo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dal 1°addio WhastApp su diversidi. Come avviene ciclicamente, il servizio di messaggistica più famoso al mondo che tutti utilizziamo ha rilasciato nuovi aggiornamenti, non più compatibili con alcuni tipi di smartphone ormai un po’ datati. Una scelta peraltro che non è andata giù a Bruxelles, soprattutto dopo le tante iniziative dell’Unione europea volte a promuovere le riparazione dei dispositivi tecnologici piuttosto che il loro cambio. Non solo. Dal primo giorno disono state anche aggiuntelità a, che consentono comunicazioni ancora più rapide e semplici. Vediamo quali sono iche non supportano più la app, cosa devono fare coloro che hanno...