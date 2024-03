WEC | FP3 1812km Qatar | Cadillac e Porsche in vetta alla vigilia delle qualifiche

WEC Qatar: Cadillac ends Porsche's monopoly in final practice: Porsche had dominated the Prologue as well as the first two practice sessions for the 10-hour fixture at Qatar with its 963 LMDh, but its American rival Cadillac surged ahead in relatively hotter ...msn

WEC, FP2 1812km Qatar: Porsche in vetta, Ferrari e Toyota inseguono: Porsche regna nella prima giornata d'azione in Qatar valida per il FIA World Endurance Championship. Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer #6 si collocano in cima alla graduatoria dei tempi dopo ...oasport

Le Ferrari 296 LMGT3 pronte al debutto nel WEC in Qatar: Con la due giorni di Prologo conclusa al Lusail International Circuit in Qatar, è ufficialmente iniziata la stagione 2024 del ...motorinolimits