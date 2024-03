Washington | Giorgia Meloni da Biden | ecco di cosa parlerà

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un incontro assolutamente molto atteso.è da poco atterrata ufficialmente negli Stati Uniti, dove questa sera sarà ricevuta da Joein persona. L’incontro si terrà alla Casa Bianca, e sarà orchestrato per parlare del G7 e, soprattutto, per riflettere sulla difficile situazione che si ha in Ucraina. Il presidente USA vuole rassicurare gli alleati europei sul sostegno del suo Paese a Kiev, che da parte sua l’Italia ha confermato con la visita della presidente del Consiglio in Ucraina per il secondo anniversario dell’inizio della guerra e la firma di un accordo con Volodymyr Zelensky sulla sicurezza. Il sostegno all’Ucraina è una delle priorità maggiori della presidenza italiana del G7. I due leader stanno progettando, insieme, anche di utilizzare i fondi sovrani russi congelati dopo l’invasione per sostenere ...