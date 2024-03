Voragine al Vomero | nuovo piano anti-traffico | sosta vietata sulle strisce e doppio senso davanti al Carrefour

nuova infiltrazione nel palazzo di via Solimena , alle spalle di via Morghen, dove è stata chiusa la strada negli scorsi giorni dopo la Voragine . pompieri e ... (fanpage)

Napoli, 1 marzo 2024 – Non è passata la paura al Vomero dopo l’apertura della Voragine in via Morghen all’alba dello scorso 21 febbraio in cui sono state ... (quotidiano)

Sul posto l'Abc che ha creato un bypass fognario. Ripristinata l'acqua nella notte in via Morghen e via Bonito.Continua a leggere (fanpage)

Voragine a via Morghen. Nuovo allarme dei residenti: “Infiltrazioni d’acqua negli appartamenti colpiti dal crollo” (VIDEO): NAPOLI - Dopo la Voragine apertasi in strada la scorsa settimana al Vomero, continua ad essere allarmante la situazione in via Morghen.napolivillage

Traffico impazzito al Vomero dopo la Voragine di via Morghen: Traffico impazzito al Vomero dopo il piano viabilità a seguito della Voragine di via Morghen. Lunghe code di auto imbottigliate. Nel traffico anche le ambulanze.youmedia.fanpage

Voragine al Vomero, l'allarme: "Infiltrazioni in un edificio vicino, servono verifiche urgenti": Verifiche urgenti ad un edificio di via Solimena vicino alla Voragine che si è aperta su via Morghen pochi giorni fa. Sono quelle che chiede il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio ...napolitoday