(Di venerdì 1 marzo 2024) Salto di qualità per Voghiera, un’associazione che dal 2004 lavora nel campo dei servizi e della formazione sanitaria, ponendo particolare attenzione ai propri livelli di qualità e professionalità, tra breve avrà a disposizione una più ampia e funzionale sede. Il sodalizio guidato da Paolo Periari infatti ha acquisito l’exdeldi Gualdo, che sarà ovviamente ristrutturata. E’ un immobile di 400 metri quadrati, distribuiti su due piani, più 700 metri quadri di area cortiliva. Va sottolineato che l’immobile era stato donato all’Ado, Assistenza domiciliare oncologica, e da questa sarà ceduto a Voghiera. "Siamo felici ci sia continuità di servizi sanitari alla comunità locale, per questo siamo venuti incontro agli operatori", ha evidenziato il vice presidente provinciale Claudio Ramazzina. ...

Volontari nell’ex casa del popolo: "Accoglierà gli angeli del soccorso": Il sodalizio guidato da Paolo Periari infatti ha acquisito l’ex Casa del Popolo di Gualdo, che sarà ovviamente ristrutturata. E’ un immobile di 400 metri quadrati, distribuiti su due piani, più 700 ...ilrestodelcarlino

Processo Emanuele Scieri/ Assolto in appello uno degli ex commilitoni del parà morto a Pisa nel 1999: Assoluzione confermata in appello per uno degli ex commilitoni di Emanuele Scieri, il parà 26enne trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa nel 1999 ...ilsussidiario

Urso, 'nel dl ex Ilva ok a emendamenti in favore dell'indotto': (ANSA) - ROMA, 29 FEB - Nel decreto ex Ilva "in sede di conversione sono state approvate ... Così si segna una tappa importante nella politica industriale del Paese. Siamo tutti consapevoli che questa ...altoadige