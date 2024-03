Volley superLEGA Coach Lorenzetti carica la Sir | Prendiamo esempio dai valori dei nostri tifosi»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) PERUGIA – Sta per giungere a conclusione la stagione regolare inmaschile, nel prossimo fine settimana si gioca l’ultima giornata, poi spazio ai play-off. Nella vittoria fragorosa colta domenica scorsa ci sono considerazioni da fare alla Sir Susa Vim Perugia. Bella la vittoria, convincente la prestazione, splendido il contorno di pubblico. Ma è chiaro che senza lo stimolo dei tre punti iin campo non possono essere stati quelli reali. La disamina della gara spetta all’allenatore Angelo(nella foto) che si è mostrato critico ed ha voluto precisare: "Se sia stata partita vera non lo so, perché giustamente loro si sono guadagnati il diritto di giocare la Champions league senza la pressione del campionato, e giustamente si gestiscono. È chiaro che se in tutto il campionato hanno schierato giocatori diversi ...