Volley | si chiude la regular season con tante volate per la griglia dei playoff

(Di venerdì 1 marzo 2024) Restano da assegnare ancora tutte le posizioni dal terzo al settimo posto nelladella Superlega nell’ultima giornata di campionato, tutta in programma domenica. In zonale certezze sono il primo posto di Trento, il secondo di Perugia e l’ottavo di Modena, l’altra certezza è la retrocessione di Catania. Per la terza posizione due le squadre in lizza, entrambi reduci dal mercoledì di Champions che ha premiato Civitanova (che insegue in classifica) e ha bocciato Piacenza (a cui basta un punto perre terza). I piacentini chiudono la loro stagione regolare tra le mura amiche ospitando la Valsa Group Modena, già certa dell’ottavo posto e dunque di affrontare in una sfida tutta gialloblù nei quarti, l’Itas Trentino. Alla Gas Sales Bluenergy basteranno due set per centrare l’obiettivo terzo posto ...