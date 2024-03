Volley serie B1 La Fgl-Zuma a Roma ma pensando alla Coppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Castelfranco contro Castelfranco nella semifinale della Final Four di Coppia Italia di B1 femminile. Sembra uno scherzo del destino, ma è proprio così: il team Fgl-di Castelfranco di Sotto affronterà l’Azimut Giorgioni di Castelfranco Veneto (Tv). Le due formazioni si sfideranno nella seconda semifinale in programma il 29 marzo a Campobasso in virtù del primo postofine dei rispettivi gironi di andata. L’Azimut Giorgione ha chiuso la prima parte della stagione con 32 punti, undici vittorie e una sola sconfitta e adesso, dopo 3 giornate del girone di ritorno è ancora saldamente al comando con 41 punti. Un curriculum pressoché identico a quello della Fgl-Castelfranco capolista del girone che viaggia a suon di sole vittorie e un’unica sconfitta. Sarà quindi una sfida elettrizzante per conquistare il pass per la finalissima ...