Volley serie A1 femminile verso weekend unico | con sei slot differenti

(Di venerdì 1 marzo 2024) AGI - Sarà un fine settimana praticamentenella storia dellaA1quello che attende le quattordici squadre della massima categoria, pronte a scendere in campo per la 22esima giornata di regular-season. Solo due partite si giocheranno infatti in contemporanea, nel canonico orario delle 17 della domenica, con le altre cinque in altrettanti orari. Sabato 2 marzo, il primo fischio d'inizio alle 20.30, con la TrasportiPesanti Casalmaggiore che ospita al PalaRadi la Prosecco Doc Imoco Conegliano, reduce dalla qualificazione alle Semifinali di CEV Champions League ai danni del VakifBank Istanbul. Mezz'ora più tardi, in diretta Rai Sport, partita cruciale per laBergamo 1991 che, a +2 sul penultimo posto, cerca punti preziosi contro la Wash4Green Pinerolo. Sveglia ...