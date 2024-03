Volley Serie A1 Femminile 2023 2024 | la 22a giornata su Rai Sport | Sky Sport e VBTV

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sulla piattaforma streaming, sui canali Sky(e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai(con Rai Play) torna lo spettacolo delcon laA1con la 22adella regular season. Su Skyè prevista una partita acon la telecronaca di Roberto Prini, … L'articolo proviene dain TV.

I Lupi riceveranno domenica prossima la visita dei veneti del Porto Viro. L’appuntamento, per gli appassionati di pallavolo è per le ore 16 al PalaParenti. Si ... (sport.quotidiano)

La Np Monteroni sfida “in casa” Apricena: Vigilia della settima giornata del campionato di Serie C girone di ritorno, al pala “Quarta Lauretti” in sfida NP Monteroni contro Apricena. Per i salentini dopo l'addio a coach Luigi Marra si apre un ...leccesette

Volley, le farfalle a Cuneo per “blindare” la salvezza: quanto peserebbe una vittoria: Le ragazze di Busto sono gasate dopo la vittoria su Firenze e affrontano il match con serenità, mentre la squadra piemontese, in caso di 3-0 o 3-1 per il team biancorosso, porterebbe la UYBA a +11 sul ...laprovinciadivarese

Pallavolo A3/M: l'attesa è finita, per Savigliano è tempo di final four di Coppa Italia: anche la final four della Del Monte® Coppa Italia Serie A3 sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. Per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-OmiFer Palmi, l’appuntamento è per le 19.30 di ...cuneodice