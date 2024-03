Volley. Impresa Upc contro la capolista. Il Vp Canniccia insidia la vetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Fine settimana da incorniciare per le versiliesi impegnate nei campionati nazionali. In serie B maschile, l’Unione Pallavolo Camaiorese ha stesso addirittura la, confermando lo stato di salute più che positivo. E in serie B2 femminile, il Vpha ottenuto l’ennesima vittoria, arrivando addirittura col fiato sul collo della prima della classe. Serie B. Nella 16a giornata, l’Upc Sdh in casalaToscanagarden. Prestazione sontuosa dal punto di vista mentale per i biancoblù, che hanno ricucito due volte nel punteggio, prima di portarsi a casa la vittoria 3-2 (23-25, 27-25, 15-25, 25-17 e 15-11). Classifica: Comcavi 42, Toscanagarden 42, Invicta 38, Ecosantagata 32, Jumboffice 28, Lupi Pontedera 27, Lupi Santa Croce 26, Upc Sdh 24, Anguillara 23, Italchimici 21, Tomei Livorno 15, Prato ...