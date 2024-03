Volley femminile | Aeroitalia SMI Roma verso la sfida con Milano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 1 marzo 2024) AGI - Con l'obiettivo playoff in testa, l'SMIsi prepara alle prossime sfide in programma: le Wolves incontrano domenica 3 marzo alle 12.00 all'Arena di Monza l'Allianz Veroper poi affrontare, ancora in esterna, Cuneo (mercoledì 6) e concludere la settimana domenica 10 marzo fra le mura del Palazzetto dello Sport diper l'attesissimo incontro con Trento. Un intenso programma di sfide che prenderà il via questo fine settimana col match contro la corazzata di coach Gaspari, valido per la nona giornata di ritorno e disponibile in diretta suball World TV, solo per abbonati.arrivano entrambe galvanizzate all'appuntamento. Egonu e compagne hanno di recente centrato la qualificazione alle semifinali ...