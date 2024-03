Volley A3 Banca Macerata ha perso per una manciata di palloni»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) "A Fano abbiamoper unadie ci sono mancati un po’ di cinismo e determinazione". È l’analisi di Italo Vullo, dg del, sulla sconfitta 3-0 a Fano nel derby di A3. "Forse – aggiunge – nei momenti cruciali eravamo un po’ troppo tesi e nervosi, ecco spiegato qualche errore di troppo nelle fasi determinanti. Il 3-0 finale è un risultato bugiardo perché è stata una gara equilibrata". È la prima volta che i maceratesi non hanno vinto nemmeno un set. "In una stagione ci sono quelle partite in cui va tutto storto. Sul 28-28 l’arbitro ha fischiato una palla che avevamo difeso, un’altra volta il salvataggio miracoloso sulla schiacciata di Bara Fall si è trasformato in un assist per un giocatore locale. Sono quelle piccole cose che vanno storte nei ...