Vittorio Feltri alla sbarra per la Terronia ? Perché è un processo al buon senso

Battute sul Meridione, Feltri alla sbarra: Vittorio Feltri andrà a processo con rito abbreviato davanti al gup di Roma il prossimo 24 settembre per istigazione all’odio razziale in relazione a una serie di articoli e interventi in tv ...ilgiornale

