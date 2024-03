Visto negato per i funerali di Navalny. I dubbi di Scalfarotto sull'ambasciata russa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 1 marzo 2024) “I nostri passaporti sono ancora al consolato russo a Roma. E i visti per volare a Mosca al funerale dinon sono mai arrivati”. Ivan, senatore di Italia Viva e già sottosegretario agli Esteri, doveva essere tra la folla che ha salutato per l’ultima volta, oggi, il più strenuo oppositore del regime putinista. La delegazione doveva essere composta anche da Lia Quartapelle, deputata Pd, sostenitrice fino in fondo della causa Ucraina, e del deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova. A Formiche.net,racconta l’epopea per ottenere il(mai arrivato) e del senso della spedizione. Che motivazioni hanno addotto dall’ambasciataa Roma? Noi avevamo chiesto unurgente, per il quale di norma sono sufficienti tre giorni. Eravamo già pronti a partire ...