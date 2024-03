Visite impossibili per gli anziani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) Circa due settimane fa ho scritto al Carlino e avete pubblicato la mia lamentela per le prenotazioni esami, non ho avuto nessun riscontro. Ora io invalida 78 anni dovrei fare un holter. Primo posto a luglio assegnato a Marzabotto: a parte i tempi è impossibile che io possa recarmi così lontano. Cosa devo fare? Farò la visita a pagamento, non ho altra alternativa. Credo però che non sia giusto per tutti i cittadini ma anche per una persona come me, dopo che ho lavorato 40 anni nella sanità. Marialuisa De Luca