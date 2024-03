Violino e piano | che classe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un giovane e talentuoso violinista, un raffinato pianista. Da non perdere questa coppia di musicisti sul palco del Teatro degli Impavidi di Sarzana. Daniel Lozakovich, si esibirà, infatti, insieme a David Fray, martedì 5 marzo alle 21, per il quarto appuntamento dell’anno con i ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica, giunta all’XI edizione, promossa e organizzata dalla Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz.2001, Daniel Lozakovich è un violinista dallo straordinario talento che, a soli nove anni, ha debuttato al fianco dell’Orchestra I Virtuosi di Mosca, iniziando a collezionare premi e riconoscimenti a livello mondiale. A soli diciassette anni ha inciso il suo primo album dedicato a Bach, che si è piazzato in cima alle classifiche di vendita in Francia e Germania. Lozakovich suona lo Stradivari ‘ex-Sansy’ (1713), ...