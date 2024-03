Violenza sessuale all’ex Cie di Bologna | ospite aggredisce operatrice di un centro antiviolenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo 2024 – Ha aggredito un’, si è denudato, l’ha palpeggiata e sarebbe andato oltre se lei non fosse riuscita a scappare e a chiudersi a chiave in un bagno. Sono stati lunghi momenti di terrore quelli vissuti da un’di unantiche opera neldi accoglienza straordinaria di(Cas) di via Mattei: è successo tutto ieri pomeriggio alle 18,30. L’aggressore è uno degli ospiti della struttura, sebbene si tratti di un uomo di 38 anni, senza fissa dimora, clandestino e con alle spalle numerosi precedenti di polizia, anche specifici. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri che si sono precipitatiCie di via Mattei: l’uomo però non si è fermato neanche davanti ai militari, tanto che – seminudo ...