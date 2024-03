Violenza a Pisa | raccolta firme a sostegno della Polizia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica mattina, lungo il Corso Vittorio Emanuele ad Avellino, dalle ore 10 in poi, si terrà un’importante iniziativa: ladiin solidarietà delle forze dell’ordine. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e molti cittadini si uniranno per esprimere il loroe riconoscimento verso chi quotidianamente lavora per garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi nella nostra comunità. In un futuro prossimo in cui il ruolo delle forze dell’ordine sarà sempre più cruciale per la tutela dei diritti esicurezza dei cittadini, è fondamentale rafforzare il legame di solidarietà econ coloro che svolgono questo importante compito. L’iniziativa vedrà la partecipazione di diverse anime politiche, dimostrando come la solidarietà e il rispetto per le ...