Vinicius torna a Valencia | la Curva sta preparando una canzoncina contro di lui

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 1 marzo 2024) Domani ci sarà la partita Valenica-Real Madrid.Jr tornerà per la prima volta nello stadio dove qualche mese fa fu vittima di razzismo. In Spagna si chiedono tutti cosa succederà e soprattutto se la Liga sarà capace di contrastare eventuali problemi creati dai tifosi del, mesi dopo il razzismo ai tifosi preparano coridi lui L’Equipe scrive: “La partita è stata classificata ad alto rischio perché, dopo quanto accaduto, la tensione non si è mai veramente attenuata. Le prime pagine incendiarie del quotidiano sportivono Super Deporte, che dava del bugiardo a, non hanno aiutato a calmare gli animi. «Non vedo l’ora di essere alla partita in modo cheveda che il Mestalla è rispettoso e ...