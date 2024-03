Villarreal-Granada CF domenica 03 marzo 2024 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici I valenciani cercano il ritorno al successo casalingo

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 1 marzo 2024) Quella in corso è stata finora una stagione piuttosto travagliata per il: due cambi di allenatore, tante serate difficili e una classifica davvero non all’altezza della buona rosa a disposizione. Il Submarino Amarillo però sembra lanciato verso un buon finale di stagione: nello scorso turno è arrivata una vittoria prestigiosa e molto importante sul InfoBetting: Scommesse Sportive e