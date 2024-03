Villa Larderel in cerca di nuova vita. Via all'asta per comprare il complesso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Entro il 4 marzo è possibile provare a diventare proprietari di. La vendita è gestita attraverso la piattaforma Quimmo del gruppo Illimity a cui si è affidata la proprietà, la società del ministero dell’economia Invimit che acquistò il prestigiosoimmobiliare nel 2017 per 9,13 milioni di euro. La vendita sarà in due fasi: per ora vengono registrate tutte le proposte, senza una base d’asta. Chiunque può presentare una propria offerta in base alle proprie valutazioni e alle prospettive future sull’immobile. Poi la proprietà valuterà le offerte arrivate e, se ne riterrà qualcuna adeguata, deciderà se indire la vera e propria gara. Altrimenti potrebbe anche sospendere tutto e ritentare tra qualche mese. Non c’è ancora alcun prezzo da cui partire per undi ...