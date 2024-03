Viareggio Beach Soccer C’è Pacini alla guida dell’Under20 | Obiettivo? Continuare a trionfare»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Una vita sulla sabbia con il bianconero addosso, dopo quella sull’erba coi colori della “sua“ Torrelaghese. Tra Marcoed ilc’è un rapporto cominciato nel 2012 e scandito da trionfi, per un decennio da giocatore e lo scorso anno come vice-allenatore di Corosiniti in prima squadra. Il legame ora si rinnova con una nuova sfida,della formazione Under 20. Il 37enneraccoglie l’eredità lasciata da Daniele Cinquini e Michele Gemignani, impossibilitati a proseguire per impegni lavorativi. "Sono contento che la società abbia pensato a me – dice ’Il Pacio’, che uno scudetto con la VBS l’ha vinto pure da giocatore (oltre ad una Euro Winners Cup, due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana) – ho accettato la proposta senza alcuna ...