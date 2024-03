Vialone di Metanopoli nel mirino Nuovo T-Red in funzione a Bolgiano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) InilT-Red ama eleverà contravvenzioni a partire dal 18 marzo a chi passa col rosso o supera i 50 chilometri orari. Dopo la Paullese e la Via Emilia è il turno di viale De Gasperi. Novità in arrivo in tema di sicurezza stradale sul "" di. Ultimate le operazioni di installazione del sistema di videocontrollo sul semaforo di viale De Gasperi all’altezza dell’incrocio con le vie Unicae Martiri di Cefalonia. L’intervento fa salire a quattro il numero di intersezioni semaforizzate "sotto la lente". Per effetto dell’intervento, il semaforo ora è dotato di impianto di videocontrollo in grado di individuare e avviare in automatico l’attività sanzionatoria per quanti attraverseranno - in direzione nord (dunque provenienti da via ...