Viaggi consigliati per la Primavera | le destinazioni europee

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dutch spring city scenery with canal and tulips, Amsterdam, NetherlandsMILANO – Una rondine non fa? Forse, ma un campo di fiori a perdita d’occhio sì. La stagione della rinascita svela la bellezza delle piccole cose, il fascino di un germoglio che si schiude. Un vero e proprio miracolo che trasforma il paesaggio in un’opera d’arte. Ed è proprio per ammirare questo incanto naturale che Vueling, parte del gruppo IAG, propone alcune fughe primaverili alla scoperta delle migliorifiorite in Europa a portata di volo: dalle distese di tulipani di Amsterdam ai campi di lavanda attorno a Marsiglia, dai cactus fioriti a Lanzarote al verde straripante punteggiato di germogli di Dublino fino alla magica fioritura dei lupini a Reykjavík. AMSTERDAM E LA MAGIA DEI TULIPANI Una delle città più incantate d’Europa, che in ...