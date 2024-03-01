Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2024 ore 18:15 (Di venerdì 1 marzo 2024) Viabilità DEL 1 marzo 2024 ORE 1220 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA SETTEBANGI E LA TENUTA SANTA COLOMBA DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO IN VIA TIBURTINA CODE A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA EW FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI INFINE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTR IABITATI DI VELLETRI ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 1 marzo 2024 ORE 1220 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE ... (romadailynews)
Viabilità DEL 1 marzo 2024 ORE 1220 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE ... (romadailynews)
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