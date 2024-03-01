Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2024 ore 11:30 (Di venerdì 1 marzo 2024) Viabilità DEL 1 marzo 2024 ORE 1120 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA SETTEBANGI E LA TENUTA SANTA COLOMBA DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO IN VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA ISOLA FARNESE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI A MORLUPO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA SAN MICHELE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA TIBURTINA CODE A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA EW FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI INFINE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTR IABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 1 marzo 2024 ORE 935 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO ... (romadailynews)
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