Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2024 ore 10:30 (Di venerdì 1 marzo 2024) Viabilità DEL 1 marzo 2024 ORE 935 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREIZONE TANGNEZIALE EST PERCORRENDO VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA, CODE TR CASTELK RomaNO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR MENTRE IN V IA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
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Viabilità DEL 1 marzo 2024 ORE 08.30 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE ... (romadailynews)
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