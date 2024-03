Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 1 marzo 2024)DEL 1 marzoORE 935 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREIZONE TANGNEZIALE EST PERCORRENDO VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA, CODE TR CASTELKNO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR MENTRE IN V IA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral