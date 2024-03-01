Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2024 ore 09:15 (Di venerdì 1 marzo 2024) Viabilità DEL 1 marzo 2024 ORE 905 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA DIRAMAZONE Roma SUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREIZONE TANGNEZIALE EST RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO TRA IN GRANDE RACCORDO E PARCO DE MEDICI DIREZIONE MAGLIANA PERCORRENDO VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 1 marzo 2024 ORE 08.30 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE ... (romadailynews)
Viabilità DEL 1 marzo 2024 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 1 marzo 2024 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO ... (romadailynews)
Video di Tendenza
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma