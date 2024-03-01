Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2024 ore 08:45 (Di venerdì 1 marzo 2024) Viabilità DEL 1 marzo 2024 ORE 08.30 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A PAVONA ALTEZZA INCROCIO CON ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 1 marzo 2024 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 1 marzo 2024 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 20.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO ... (romadailynews)
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