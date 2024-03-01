Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2024 ore 07:30 (Di venerdì 1 marzo 2024) Viabilità DEL 1 marzo 2024 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E BUFALOTTA IN CARREGGIATA INTERNA CON RIPERCUSSIONI IN ESTERNA PER CURIOSI RIMAMENDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD ED APPIA SUL TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGNZIALE EST CODE SULLA DIRAMAZONE Roma NORD ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA CASSIA SI STA IN CODA ALTEZZA LA GIUSTINIANA DIREZIONE TRIONFALE INFINE SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA TRA TOR DE CENCI E VIA DI VALLERANO DIREZONE EUR Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 20.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO ... (romadailynews)
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