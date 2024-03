«Vi racconto mio padre Diego Armando Maradona | si scusò e si vergognava di essere stato malato e drogato»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 1 marzo 2024)junior è il figlio di. Ma perriconosciuto dal Pibe de Oro ha dovuto aspettare 29 anni. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera racconta chi era il: «Mi chiese scusa e mi disse di chiamarlo papà. Con me sidiunJr è nato nel 1986, ovvero nell’anno in cui ilstupì il mondo vincendo il Mondiale in Messico. Poi una lunga battaglia giuridica ingaggiata dalla madre Cristiana Sinagra per il riconoscimento. «Mi ha detto che all’epoca, era il 1993, c’erano circostanze che non gli permettevano di fare ciò che voleva. Non si sentiva libero e infatti ...